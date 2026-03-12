SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE

rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Partez à la découverte des saveurs du terroir et des produits frais. Profitez des longues soirées d’été pour flâner, faire des emplettes et trouver le cadeau souvenir idéal… ou dégustez sur place dans une ambiance festive et musicale !

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rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Discover local flavours and fresh produce. Take advantage of the long summer evenings to stroll, shop and find the perfect souvenir gift… or enjoy a tasting session in a festive, musical atmosphere!

L’événement SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE Sorède a été mis à jour le 2026-03-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE