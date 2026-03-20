SOIRÉE GOURMANDE ET CONCERT

Varazoux Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

L’association EOLE organise une soirée gourmande vendredi 4 septembre, autour du four banal du village de Varazoux avec cuisson et vente de pizzas, brioches, pains.

Pour bien continuer la soirée, nous avons le plaisir d’accueillir le groupe AKESTEKO qui présentera la sortie de son nouvel album.

On vous attend nombreux !

L’association EOLE organise une soirée gourmande vendredi 4 septembre, autour du four banal du village de Varazoux avec cuisson et vente de pizzas, brioches, pains.

Pour bien continuer la soirée, nous avons le plaisir d’accueillir le groupe AKESTEKO qui présentera la sortie de son nouvel album.

On vous attend nombreux ! .

Varazoux Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 6 81 88 56 72 eole.varazoux@gmail.com

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English :

The EOLE association is organizing a gourmet evening on Friday, September 4, around the village of Varazoux’s communal oven, with the baking and sale of pizzas, brioches and breads.

To continue the evening, we’re delighted to welcome the group AKESTEKO, who will be presenting the release of their new album.

We look forward to seeing you there!

L’événement SOIRÉE GOURMANDE ET CONCERT Saint-Étienne-du-Valdonnez a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT Mont Lozere