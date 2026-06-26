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Soirée gourmande et musicale apportez vos couverts Le Pin

Soirée gourmande et musicale apportez vos couverts Le Pin vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
Parc de la mairie
Ville
44540 Le Pin
Département
Loire-Atlantique
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Le Pin

Soirée gourmande et musicale apportez vos couverts

Parc de la mairie Le Pin Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Soirée conviviale gourmande Apportez vos couverts le vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h au parc de la mairie.
Restauration et buvette assurées par nos partenaires locaux
– Panier à Pin
– Sympathi

Le groupe ART MANIAK animera la soirée.

L’apéritif sera offert par la municipalité.   .

Parc de la mairie Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 02 54 

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English :

A fun, food-filled evening— Bring Your Own Cutlery —on Friday, July 3, 2026, starting at 7 p.m. at the town hall park.

L’événement Soirée gourmande et musicale apportez vos couverts Le Pin a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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