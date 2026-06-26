Soirée gourmande et musicale apportez vos couverts Le Pin
Soirée gourmande et musicale apportez vos couverts Le Pin vendredi 3 juillet 2026.
Le Pin
Soirée gourmande et musicale apportez vos couverts
Parc de la mairie Le Pin Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Soirée conviviale gourmande Apportez vos couverts le vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h au parc de la mairie.
Restauration et buvette assurées par nos partenaires locaux
– Panier à Pin
– Sympathi
Le groupe ART MANIAK animera la soirée.
L’apéritif sera offert par la municipalité. .
Parc de la mairie Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 02 54
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English :
A fun, food-filled evening— Bring Your Own Cutlery —on Friday, July 3, 2026, starting at 7 p.m. at the town hall park.
L’événement Soirée gourmande et musicale apportez vos couverts Le Pin a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis