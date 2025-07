Soirée gourmande L’Île-Bouchard

Soirée gourmande L’Île-Bouchard vendredi 25 juillet 2025.

Soirée gourmande

Place de la Mairie L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-07-25

2025-07-25

Organisé par le comité des fêtes.

Divers stands de produits de bouche disposés sur la Place de la Mairie avec tables et bancs.

Place de la Mairie L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 51 15

English :

Organized by the Comité des fêtes.

Various food stalls set up on the Place de la Mairie with tables and benches.

German :

Organisiert vom Festkomitee.

Verschiedene Stände mit Delikatessen, die auf dem Rathausplatz mit Tischen und Bänken aufgestellt sind.

Italiano :

Organizzato dal Comité des fêtes.

Vari stand gastronomici allestiti in Place de la Mairie con tavoli e panche.

Espanol :

Organizado por el Comité des fêtes.

Varios puestos de comida instalados en la plaza de la Mairie con mesas y bancos.

