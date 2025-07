Soirée Gourmande Rue des Écoles Pouillon

Soirée Gourmande Rue des Écoles Pouillon vendredi 18 juillet 2025.

Soirée Gourmande

Rue des Écoles Arènes Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18 00:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Pouillon Culture et Traditions vous convie à une soirée gourmande aux arènes. Sur place, venez déguster les produits du Champ des bufflonnes, Nimbulus, La ferme Lataillade, la Miellerie de l’abeille noire et les spécialités Thaï. En concert, l’Esquipadge de la lutz et Prestige.

Rue des Écoles Arènes Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93

English : Soirée Gourmande

Pouillon Culture et Traditions invites you to a gourmet evening at the arena. Come and taste products from Champ des bufflonnes, Nimbulus, La ferme Lataillade, Miellerie de l’abeille noire and Thai specialities. Live music: l’Esquipadge de la lutz and Prestige.

German : Soirée Gourmande

Pouillon Culture et Traditions lädt Sie zu einem Feinschmeckerabend in der Arena ein. Vor Ort können Sie die Produkte von Champ des bufflonnes, Nimbulus, La ferme Lataillade, Miellerie de l’abeille noire und die Thai-Spezialitäten probieren. Im Konzert treten L’Esquipadge de la lutz und Prestige auf.

Italiano :

Pouillon Culture et Traditions vi invita a una serata gastronomica all’arena. Venite a degustare i prodotti di Champ des bufflonnes, Nimbulus, La ferme Lataillade, la Miellerie de l’abeille noire e le specialità thailandesi. La musica dal vivo sarà offerta da l’Esquipadge de la lutz e Prestige.

Espanol : Soirée Gourmande

Pouillon Culture et Traditions le invita a una velada gastronómica en la arena. Venga a degustar los productos de Champ des bufflonnes, Nimbulus, La ferme Lataillade, la Miellerie de l’abeille noire y especialidades tailandesas. La música en directo correrá a cargo de l’Esquipadge de la lutz y Prestige.

L’événement Soirée Gourmande Pouillon a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans