Soirée Gourmande Rue des Écoles Pouillon

Soirée Gourmande Rue des Écoles Pouillon vendredi 5 septembre 2025.

Soirée Gourmande

Rue des Écoles Arènes Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Pouillon Culture et Traditions vous convie à une soirée gourmande aux arènes. Sur place, venez déguster les produits du Champ des bufflonnes, AMC traiteur, La ferme Lataillade, la Miellerie de l’abeille noire,les soeurs douceurs, Sherazade ainsi que les spécialités Thaï. En concert,l’Esbrouf.

Pouillon Culture et Traditions vous convie à une soirée gourmande aux arènes. Sur place, venez déguster les produits du Champ des bufflonnes, AMC traiteur, La ferme Lataillade, la Miellerie de l’abeille noire, les soeurs douceurs, Sherazade ainsi que les spécialités Thaï. En concert,l’Esbrouf. .

Rue des Écoles Arènes Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93

English : Soirée Gourmande

Pouillon Culture et Traditions invites you to a gourmet evening at the arena. Come and taste products from Champ des bufflonnes, AMC traiteur, La ferme Lataillade, la Miellerie de l’abeille noire, les soeurs douceurs, Sherazade and Thai specialties. In concert, l’Esbrouf.

German : Soirée Gourmande

Pouillon Culture et Traditions lädt Sie zu einem Feinschmeckerabend in der Arena ein. Vor Ort können Sie die Produkte von Champ des bufflonnes, AMC traiteur, La ferme Lataillade, la Miellerie de l’abeille noire, les soeurs douceurs, Sherazade sowie thailändische Spezialitäten probieren. Livemusik von L’Esbrouf.

Italiano :

Pouillon Culture et Traditions vi invita a una serata gastronomica all’arena. Venite a degustare i prodotti di Champ des bufflonnes, AMC traiteur, La ferme Lataillade, la Miellerie de l’abeille noire, les soeurs douceurs, Sherazade e le specialità thailandesi. In concerto, l’Esbrouf.

Espanol : Soirée Gourmande

Pouillon Culture et Traditions le invita a una velada gastronómica en la arena. Venga a degustar productos de Champ des bufflonnes, AMC traiteur, La ferme Lataillade, la Miellerie de l’abeille noire, les soeurs douceurs, Sherazade y especialidades tailandesas. En concierto, l’Esbrouf.

L’événement Soirée Gourmande Pouillon a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans