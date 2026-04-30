Soirée gourmande Saint germain et mons Saint-Germain-et-Mons

Saint-Germain-et-Mons

Soirée gourmande

Saint germain et mons 404 Route de Mons Saint-Germain-et-Mons Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez profiter d’une soirée gourmande !

Au brasero, nous vous proposons de délicieuses grillades burgers, entrecôtes, andouillettes, magrets de canard… accompagnés de frites croustillantes.

Côté entrées, découvrez un choix de préparations fraîches, avec également des options végétariennes.

Pour terminer en douceur, laissez-vous tenter par nos crêpes ou nos glaces.

Profitez aussi de notre buvette et dégustez les vins du Domaine du Bois de Pourquié.

Événement spécial le 18 juillet dégustation au brasero avec cochon de lait désossé et mariné, suivie d’une soirée karaoké festive !

On vous attend nombreux pour partager ce moment gourmand et convivial ! .

Saint germain et mons 404 Route de Mons Saint-Germain-et-Mons 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 76 99 31

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English : Soirée gourmande

L’événement Soirée gourmande Saint-Germain-et-Mons a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides