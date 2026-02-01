Soirée gourmande sur place 23 Rue des Bouchers Laval

Soirée gourmande sur place

23 Rue des Bouchers 23 RUE DES BOUCHERS Laval Mayenne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Un repas sur place convivial et gourmet 100% végétal, mais 100% gourmand !

voici le menu, je m’adapte aux allergies et intolérances, me prévenir lors de la réservation,je vous proposerai une alternative !

Amuses bouche selon l’inspiration du moment

entrée Cassolette de Sans Jacques gratinées à la béchamel

Plat Tourte forestière et trio d’accompagnement

Dessert Éclair festif et boule coco

réservation à l’avance obligatoire par sms, mail, mp .

23 Rue des Bouchers 23 RUE DES BOUCHERS Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 80 84 34 charline.galpin@gmail.com

English :

A friendly, gourmet meal 100% plant-based, but 100% gourmet!

