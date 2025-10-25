Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Gourmande Vérac samedi 25 octobre 2025.

347 Les Gaussens Vérac Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25

2025-10-25

Vitis en Folie Soirée Gourmande au Château Haut-Gaussens.
Pour les Gourmands, ventes de vin et tapas sur place.
Formule 30€
Magret entier avec gratin du jardin
Dessert au chocolat gourmand
1 verre de vin au choix, offert

Uniquement sur réservation au 06 29 46 36 20
Repas en Intérieur.   .

347 Les Gaussens Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 46 36 20  chateauhautgaussens@orange.fr

