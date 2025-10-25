Soirée Gourmande Vérac

Soirée Gourmande

347 Les Gaussens Vérac Gironde

Tarif : – –

Vitis en Folie Soirée Gourmande au Château Haut-Gaussens.

Pour les Gourmands, ventes de vin et tapas sur place.

Formule 30€

Magret entier avec gratin du jardin

Dessert au chocolat gourmand

1 verre de vin au choix, offert

Uniquement sur réservation au 06 29 46 36 20

Repas en Intérieur. .

347 Les Gaussens Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 46 36 20 chateauhautgaussens@orange.fr

