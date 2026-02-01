Soirée gourmandes de l’Hostellerie Saint Florent Oberhaslach
Soirée gourmandes de l’Hostellerie Saint Florent Oberhaslach vendredi 20 février 2026.
Soirée gourmandes de l’Hostellerie Saint Florent
28 rue du Nideck Oberhaslach Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-20 20:00:00
Les soirées gourmandes du vendredi à l’Hostellerie Saint Florent
Les soirées du vendredi, toute l’équipe est ravie de vous présenter le calendrier gourmand de l’Hostellerie Saint Florent. Voici les soirées à thèmes pour début 2026 du gibier traditionnel au couscous convivial.
Ce vendredi Dampfnudeln, sucré, salé .
28 rue du Nideck Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 77 50 94 10 blech.p@hostellerie-saint-florent.com
English :
Friday gourmet evenings at Hostellerie Saint Florent
