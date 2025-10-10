SOIRÉE GOÛT D’ICI & D’AILLEURS | La Chartreuse du Bignac La Chartreuse du Bignac Saint-Nexans
La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Voyagez le temps d’un dîner où les saveurs du terroir se marient aux inspirations venues d’ailleurs.
Sur réservation. .
La Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
