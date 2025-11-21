Soirée grècque (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde
Soirée grècque (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde vendredi 21 novembre 2025.
Soirée grècque (Espace Jean-Paul Escande)
Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
L’ASSOCIATION FRANCO-HELLENIQUE DE LA CORREZE ORGANISE VENDREDI 21 NOVEMBRE 20 H UNE SOIREE GRECQUE avec UN BEAU PROGRAMME.
Conférence présentée par Mr J.F. SCHEVED REBETIKO -LE BLUES GREC
Suivie d’une Soirée musicale grecque avec le groupe PHILIA
Apéritif dînatoire grec servi à table !
prix/pers adhérent 32 € et non-adhérent 37 €
Inscriptions sur réservations par tél 06 87 57 60 43 ou afhcorreze@gmail.com .
Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Soirée grècque (Espace Jean-Paul Escande)
German : Soirée grècque (Espace Jean-Paul Escande)
Italiano :
Espanol : Soirée grècque (Espace Jean-Paul Escande)
L’événement Soirée grècque (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-05 par Brive Tourisme