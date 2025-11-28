Soirée grecque Ismène Rue du Docteur Vourch Plomodiern
Soirée grecque Ismène Rue du Docteur Vourch Plomodiern vendredi 28 novembre 2025.
Rue du Docteur Vourch Galerie Artsbourg et Café du Monde Plomodiern Finistère
Spectacle de Yannis Ritsos et avec Sandra Aliberti.
Spectacle au chapeau .
Rue du Docteur Vourch Galerie Artsbourg et Café du Monde Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66
