Soirée grecque Ismène Rue du Docteur Vourch Plomodiern

Soirée grecque Ismène

Rue du Docteur Vourch Galerie Artsbourg et Café du Monde Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Spectacle de Yannis Ritsos et avec Sandra Aliberti.

Spectacle au chapeau .

Rue du Docteur Vourch Galerie Artsbourg et Café du Monde Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 85 27 93 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée grecque Ismène Plomodiern a été mis à jour le 2025-11-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE