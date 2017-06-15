Soirée Gribouille 9 rue de pont l’abbé Pouldreuzic

Soirée Gribouille

9 rue de pont l’abbé 9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-03-27

L’apéro gribouille c’est un temps collectif dédié au dessin et à l’écriture. Pas de pré-requis, tout monde est bienvenue! C’est chaque mois chez les Zigues, tous les 4èmes vendredi du mois. Avec ou sans matériel, venez partager un moment créatif collectif. Événement gratuit (consommation obligatoire sur place). .

9 rue de pont l’abbé 9 Rue de Pont l’Abbé Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 80 55 36 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Gribouille

L’événement Soirée Gribouille Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-03-03 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN