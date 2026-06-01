SOIRÉE GRILL PARTY RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS Saint-Ignan
SOIRÉE GRILL PARTY RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS Saint-Ignan vendredi 26 juin 2026.
Saint-Ignan
SOIRÉE GRILL PARTY
RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS 26 rue de la résidence Saint-Ignan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Fête a l’Espace et Vie de la résidence séniors
A partir de 18h Animations musicale avec Monsieur Gachie Accordéoniste
Ouvert à tous ! .
RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS 26 rue de la résidence Saint-Ignan 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 88 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celebrating the Community and Lifestyle at the Senior Living Community
L’événement SOIRÉE GRILL PARTY Saint-Ignan a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE