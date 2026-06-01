Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE GRILL PARTY RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS Saint-Ignan

SOIRÉE GRILL PARTY RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS Saint-Ignan

SOIRÉE GRILL PARTY RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS Saint-Ignan vendredi 26 juin 2026.

Lieu : RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS

Adresse : 26 rue de la résidence

Ville : 31800 Saint-Ignan

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Ignan

SOIRÉE GRILL PARTY

RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS 26 rue de la résidence Saint-Ignan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Fête a l’Espace et Vie de la résidence séniors
A partir de 18h Animations musicale avec Monsieur Gachie Accordéoniste
Ouvert à tous !   .

RÉSIDENCE SERVICES SÉNIORS 26 rue de la résidence Saint-Ignan 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 88 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrating the Community and Lifestyle at the Senior Living Community

L’événement SOIRÉE GRILL PARTY Saint-Ignan a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE