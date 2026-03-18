Soirée Grillades à la ferme ! Brassempouy
Soirée Grillades à la ferme ! Brassempouy vendredi 3 avril 2026.
Soirée Grillades à la ferme !
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes
Tarif : 21 – 21 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Rendez-vous à partir de 19h à l’Estanquet du Guit pour une soirée placée sous le signe des bonnes grillades à la plancha
Au menu Assiette combinée Trio de viandes grillées à la plancha Canard, Agneau, Aurochs
Le tout accompagné de frites maison et salade.
Réservation conseillée.
Rendez-vous à partir de 19h à l’Estanquet du Guit pour une soirée placée sous le signe des bonnes grillades à la plancha
Au menu Assiette combinée Trio de viandes grillées à la plancha Canard, Agneau, Aurochs
Le tout accompagné de frites maison et salade.
Une belle soirée gourmande autour de bonnes viandes, dans l’ambiance conviviale de la ferme.
Réservation conseillée. .
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr
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English : Soirée Grillades à la ferme !
Join us from 7pm at l’Estanquet du Guit for an evening of delicious plancha grills
On the menu: Combination plate? Trio of meats grilled a la plancha: Duck, Lamb, Aurochs
All served with home fries and salad.
Reservations recommended.
L’événement Soirée Grillades à la ferme ! Brassempouy a été mis à jour le 2026-03-14 par Landes Chalosse