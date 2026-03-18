Soirée Grillades à la ferme !

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 21 – 21 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Rendez-vous à partir de 19h à l’Estanquet du Guit pour une soirée placée sous le signe des bonnes grillades à la plancha

Au menu Assiette combinée Trio de viandes grillées à la plancha Canard, Agneau, Aurochs

Le tout accompagné de frites maison et salade.

Réservation conseillée.

Rendez-vous à partir de 19h à l’Estanquet du Guit pour une soirée placée sous le signe des bonnes grillades à la plancha

Au menu Assiette combinée Trio de viandes grillées à la plancha Canard, Agneau, Aurochs

Le tout accompagné de frites maison et salade.

Une belle soirée gourmande autour de bonnes viandes, dans l’ambiance conviviale de la ferme.

Réservation conseillée. .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

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English : Soirée Grillades à la ferme !

Join us from 7pm at l’Estanquet du Guit for an evening of delicious plancha grills

On the menu: Combination plate? Trio of meats grilled a la plancha: Duck, Lamb, Aurochs

All served with home fries and salad.

Reservations recommended.

L’événement Soirée Grillades à la ferme ! Brassempouy a été mis à jour le 2026-03-14 par Landes Chalosse