Beblenheim

Soirée grillades

1 Place Oberlin Beblenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Profitez d’une soirée grillades pour bien démarrer le week-end !

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1 Place Oberlin Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Get your weekend off to a great start with a barbecue party!

L’événement Soirée grillades Beblenheim a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr