Soirée grillades Beblenheim
Soirée grillades Beblenheim samedi 25 juillet 2026.
Beblenheim
Soirée grillades
1 Place Oberlin Beblenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Profitez d’une soirée grillades pour bien démarrer le week-end !
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1 Place Oberlin Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Get your weekend off to a great start with a barbecue party!
L’événement Soirée grillades Beblenheim a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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