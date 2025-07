Soirée grillades Lou Castagné Cachen

Soirée grillades Lou Castagné Cachen samedi 5 juillet 2025.

Soirée grillades

Lou Castagné 34 Route de Lencouacq Cachen Landes

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Les vacances d’été débutent et il est temps de souffler un grand coup ! Alors direction le restaurant Lou Castagné pour une soirée gourmande et festive avec la soirée grillades qui sera musicalement animée par Mill’s band !

Réservation conseillée

Lou Castagné 34 Route de Lencouacq Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 52 03 26

English : Soirée grillades

The summer vacations are upon us, and it’s time to take a breather! So head to the Lou Castagné restaurant for a gourmet evening of festivities, with live music by Mill’s band!

Reservations recommended

German : Soirée grillades

Die Sommerferien beginnen und es ist Zeit, einmal kräftig durchzuatmen! Also auf ins Restaurant Lou Castagné zu einem festlichen Gourmetabend mit Grillparty, der von Mill’s Band musikalisch umrahmt wird!

Reservierung empfohlen

Italiano :

Le vacanze estive stanno iniziando ed è ora di fare una pausa! Allora recatevi al ristorante Lou Castagné per una serata di festa a base di carne alla griglia, con musica dal vivo della Mill’s band!

Prenotazione consigliata

Espanol : Soirée grillades

Empiezan las vacaciones de verano y es hora de tomarse un respiro Acuda al restaurante Lou Castagné para disfrutar de una velada festiva con carnes a la parrilla y música en directo a cargo de la banda de Mill

Se recomienda reservar

L’événement Soirée grillades Cachen a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Landes d’Armagnac