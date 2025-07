Soirée grillades d’été à Clérac Auberge des lacs bleus Clérac

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : Samedi 2025-07-19 19:00:00

Soirée grillades, blind test avec cadeaux à gagner, musique.

Auberge des lacs bleus 4 Rue du Jeu de Quille Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 39 65

English :

Grill evening, blind test with prizes to be won, music.

German :

Grillabend, Blindtest mit Geschenken zu gewinnen, Musik.

Italiano :

Serata grill, blind test con premi in palio, musica.

Espanol :

Noche de parrilla, prueba a ciegas con premios para ganar, música.

