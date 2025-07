Soirée Grillades en musique au Pub à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

11 place Abbé Bessou Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Le Pub à Laissac vous propose une soirée Grillades en musique avec SALTIN’BRANQUE. Saucisses, merguez, brochettes de dinde, brochettes de veau, émincé de bœuf, salade et frites à volonté ! Réservations et commandes 05 65 70 68 47.

Côte de Bœuf à partager

Pizzas sur place à emporter ou sur place 25 .

11 place Abbé Bessou Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 68 47

English :

The Pub à Laissac invites you to an evening of grilled meats and music with SALTIN’BRANQUE. Sausages, merguez, turkey kebabs, veal kebabs, minced beef, salad and French fries: all you can eat! Reservations and orders 05 65 70 68 47.

German :

Der Pub in Laissac bietet Ihnen einen Grillabend mit Musik und SALTIN’BRANQUE. Würstchen, Merguez, Putenspieße, Kalbfleischspieße, Rindergeschnetzeltes, Salat und Pommes frites: nach Belieben! Reservierungen und Bestellungen 05 65 70 68 47.

Italiano :

Il Pub à Laissac vi invita a una serata di carne alla griglia e musica con SALTIN’BRANQUE. Salsicce, merguez, spiedini di tacchino, spiedini di vitello, carne macinata, insalata e patatine: tutto da mangiare! Prenotazioni e ordini 05 65 70 68 47.

Espanol :

El Pub à Laissac le invita a una velada de carne a la brasa y música con SALTIN’BRANQUE. Salchichas, merguez, brochetas de pavo, brochetas de ternera, carne picada, ensalada y patatas fritas: ¡todo lo que pueda comer! Reservas y pedidos 05 65 70 68 47.

