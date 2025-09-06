Soirée « Grillades / Feu d’artifice / Animation musicale » Rancon
Square de la Lanterne Rancon Haute-Vienne
Cette nouvelle manifestation organisée par le Comité des Fêtes et l’ACCA de Rancon vous permettra de déguster différentes grillades (saucisses, gibier mariné cuit à la plancha) accompagnées de frites. Crêpes en dessert, buvette pour vous rafraîchir.
Le tout accompagné d’une animation musicale, avec chanteuse.
Et pour finir la soirée en beauté tir d’un feu d’artifice à la tombée de la nuit ! .
Square de la Lanterne Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 15 15 comite-fetes-rancon-87290@laposte.net
