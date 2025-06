Soirée grillades – Chalet des Chasseurs/Lac du Tresté Gousse 27 juin 2025 19:00

Landes

Soirée grillades Chalet des Chasseurs/Lac du Tresté Allée du Port du Tresté Gousse Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27 02:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Repas concocté par les membres de l’association Assiette du chasseur, Grillades de sanglier/frites, glace. Menu enfant possible.

En cas d’intempéries le repas aura lieu à la salle des fêtes.

Menu sans sanglier à préciser lors de l’inscription.

Soirée champêtre et conviviale dans le cadre bucolique du Chalet des Chasseurs de Gousse à proximité de l’Adour et du lac du Tresté.

Chalet des Chasseurs/Lac du Tresté Allée du Port du Tresté

Gousse 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 87 59 22 lucien.laurede@gmail.com

English : Soirée grillades

Meal prepared by members of the association: Assiette du chasseur, Grilled wild boar/french fries, ice cream. Children’s menu available.

In case of bad weather, the meal will be held in the village hall.

Menu without wild boar to be specified on registration.

German : Soirée grillades

Von den Mitgliedern des Vereins zusammengestelltes Essen: Jägerteller, Wildschweingrill/Pommes frites, Eis. Kindermenü möglich.

Bei schlechtem Wetter findet das Essen im Festsaal statt.

Menü ohne Wildschwein bei der Anmeldung anzugeben.

Italiano :

Pasto preparato dai membri dell’associazione: piatto del cacciatore, cinghiale alla griglia/ patatine fritte, gelato. Menù per bambini disponibile.

In caso di maltempo, il pasto si terrà nella sala del villaggio.

Menu senza cinghiale da specificare al momento dell’iscrizione.

Espanol : Soirée grillades

Comida preparada por miembros de la asociación: plato del cazador, jabalí a la parrilla/patatas fritas, helado. Menú infantil disponible.

En caso de mal tiempo, la comida se celebrará en la sala del pueblo.

Menú sin jabalí a especificar en la inscripción.

L’événement Soirée grillades Gousse a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Terres de Chalosse