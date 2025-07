Soirée Grillades Salle des fêtes Montaut

Soirée Grillades Salle des fêtes Montaut samedi 5 juillet 2025 20:00:00.

Soirée Grillades

Salle des fêtes Le Bourg Montaut Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Soirée grillades organisée par l’ASCAM.

Au menu kir à la pêche, melon et sa tranche de jambon de pays, assortiment de grillades et frites, salade et fromage, merveilles et glace vanille. Vin et café.

Pensez à apportez vos assiettes et couverts.

Inscriptions avant le mercredi 2 juillet.

Soirée grillades organisée par l’ASCAM de Montaut.

Au menu kir à la pêche, melon et sa tranche de jambon de pays, assortiment de grillades et frites, salade et fromage, merveilles et glace vanille. Vin et café.

Pensez à apportez vos assiettes et couverts.

Inscriptions avant le mercredi 2 juillet. .

Salle des fêtes Le Bourg Montaut 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 57 91

English : Soirée Grillades

Grill evening organized by ASCAM.

On the menu: peach kir, melon with a slice of country ham, assorted grills and French fries, salad and cheese, merveilles and vanilla ice cream. Wine and coffee included.

Please bring your own plates and cutlery.

Registration by Wednesday, July 2.

German : Soirée Grillades

Grillabend, organisiert von der ASCAM.

Auf dem Menü: Kir mit Pfirsich, Melone und eine Scheibe Landschinken, Grillmischung und Pommes frites, Salat und Käse, Wunder und Vanilleeis. Wein und Kaffee.

Denken Sie daran, Teller und Besteck mitzubringen.

Anmeldungen bis Mittwoch, den 2. Juli.

Italiano :

Serata grill organizzata dall’ASCAM.

Il menu prevede: kir di pesca, melone con una fetta di prosciutto locale, carni assortite alla griglia e patatine, insalata e formaggio, merveilles e gelato alla vaniglia. Vino e caffè inclusi.

Si prega di portare i propri piatti e posate.

Iscrizioni entro mercoledì 2 luglio.

Espanol : Soirée Grillades

Velada a la parrilla organizada por ASCAM.

En el menú: kir de melocotón, melón con una loncha de jamón local, surtido de carnes a la parrilla y patatas fritas, ensalada y queso, merveilles y helado de vainilla. Vino y café incluidos.

Se ruega traer platos y cubiertos propios.

Inscripción antes del miércoles 2 de julio.

L’événement Soirée Grillades Montaut a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Coeur de Bastides