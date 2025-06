Soirée grillades Roumagne 28 juin 2025 19:30

Lot-et-Garonne

Soirée grillades salle des fêtes Roumagne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Venez nombreux participer à une soirée grillades organisée par la Société de Chasse. Apportez vos couverts complets. Réservations avant le 23 juin. Au menu apéritif, melon/terrine, grillade sanglier et haricots verts, salade/fromage, tarte aux pommes, café et vin compris. Tirage de bourriche avec de nombreux lots à gagner. .

salle des fêtes

Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 80 05 56

English : Soirée grillades

Come and join us for a barbecue evening organized by the Société de Chasse. Bring your own cutlery. Reservations by June 23. Menu: aperitif, melon/terrine, grilled wild boar and green beans, salad/cheese, apple pie, coffee and wine included. Prize draw.

German : Soirée grillades

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie an einem Grillabend teil, der von der Jagdgesellschaft organisiert wird. Bringen Sie Ihr vollständiges Besteck mit. Reservierungen bitte vor dem 23. Juni. Menü: Aperitif, Melone/Terrine, Wildschweingrill und grüne Bohnen, Salat/Käse, Apfelkuchen, Kaffee und Wein inbegriffen. Ziehung der Geldbörse.

Italiano :

Unitevi a noi per una serata barbecue organizzata dalla Société de Chasse. Portate il vostro set completo di posate. Prenotazione obbligatoria entro il 23 giugno. Menu: aperitivo, melone/terrina, cinghiale alla griglia e fagiolini, insalata/formaggio, torta di mele, caffè e vino inclusi. Estrazione a premi.

Espanol : Soirée grillades

Acompáñenos en una velada de barbacoa organizada por la Société de Chasse. Traiga su cubertería completa. Es necesario reservar antes del 23 de junio. Menú: aperitivo, melón/terrina, jabalí a la parrilla y judías verdes, ensalada/queso, tarta de manzana, café y vino incluidos. Sorteo de premios.

