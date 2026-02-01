Soirée Grimpe Rosporden
Soirée Grimpe Rosporden samedi 28 février 2026.
complexe Sportif de Rozanduc Rosporden Finistère
Début : 2026-02-28 17:00:00
fin : 2026-02-28 23:00:00
2026-02-28
L’association Breizh’Scalade, club d’escalade à Saint-Yvi et Rosporden, propose une soirée Grimpe ouverte à tous et à toutes, adultes et enfants à partir de 6 ans.
Viens défier le mur de 9 mètres de haut dans une ambiance hiver, raclette et vin chaud. C’est le moment de ressortir ta plus belle combi vintage !
Et si tu n’as jamais grimpé, pas de panique nos bénévoles seront là pour te guider et te sécuriser.
5€
Gratuit pour les visiteurs et accompagnants non grimpeurs .
complexe Sportif de Rozanduc Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 77 11 11 80
