Soirée Grimpe

complexe Sportif de Rozanduc Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Soirée Grimpe

L’association Breizh’Scalade, club d’escalade à Saint-Yvi et Rosporden, propose une soirée Grimpe ouverte à tous et à toutes, adultes et enfants à partir de 6 ans.

Viens défier le mur de 9 mètres de haut dans une ambiance hiver, raclette et vin chaud. C’est le moment de ressortir ta plus belle combi vintage !

Et si tu n’as jamais grimpé, pas de panique nos bénévoles seront là pour te guider et te sécuriser.

5€

Gratuit pour les visiteurs et accompagnants non grimpeurs .

complexe Sportif de Rozanduc Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 6 77 11 11 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Grimpe

L’événement Soirée Grimpe Rosporden a été mis à jour le 2026-01-30 par OTC CCA