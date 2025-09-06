SOIRÉE GROOVE: CONCERT BEKAR Aumelas

SOIRÉE GROOVE: CONCERT BEKAR Aumelas samedi 6 septembre 2025.

SOIRÉE GROOVE: CONCERT BEKAR

Lieu-dit Mas de la Grande Rompude Aumelas Hérault

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Imaginez une rencontre entre la poésie de la chanson française, l’énergie de M, le groove des Négresses Vertes, un brin de Balkan Beat Box, et des échos klezmer venus d’Europe de l’Est. Ajoutez à ça des textes en français et en yiddish, une clarinette qui s’emballe, un clavier qui groove, une batterie bien vivante, et une voix qui emporte tout.

BEKAR, c’est tout ça.

Depuis plus de 15 ans, le groupe trace sa route musicale en France et à l’étranger, de Montpellier à Paris, de Toulouse à Vienne, partageant la scène avec Benabar, HK, Debout sur le Zinc, La Caravane Passe, Sidi Watcho, Touré Kunda, Soviet Suprem ou encore Benjamin Biolay.

Gratuit pour les moins de 18 ans

Buvette sur place.

Pique-nique bienvenu sur le site. .

Lieu-dit Mas de la Grande Rompude Aumelas 34230 Hérault Occitanie

English :

Imagine a meeting between the poetry of French chanson, the energy of M, the groove of Les Négresses Vertes, a touch of Balkan Beat Box, and echoes of Eastern European klezmer. Add to this French and Yiddish lyrics, a clarinet that goes wild, a keyboard that grooves, lively drums, and a voice that takes it all in.

BEKAR is all that.

German :

Stellen Sie sich eine Begegnung zwischen der Poesie des französischen Chansons, der Energie von M, dem Groove der Négresses Vertes, einem Hauch von Balkan Beat Box und Klezmer-Echos aus Osteuropa vor. Dazu kommen Texte auf Französisch und Jiddisch, eine Klarinette, die sich in Fahrt bringt, ein groovendes Keyboard, ein lebendiges Schlagzeug und eine Stimme, die alles mitreißt.

BEKAR ist all das.

Italiano :

Immaginate un incontro tra la poesia della chanson francese, l’energia di M, il groove dei Négresses Vertes, un tocco di Beat Box balcanica ed echi di klezmer dell’Europa orientale. Aggiungete a tutto ciò testi in francese e yiddish, un clarinetto rimbombante, una tastiera incalzante, una batteria vivace e una voce che si porta dentro tutto.

BEKAR è tutto questo.

Espanol :

Imagine un encuentro entre la poesía de la chanson francesa, la energía de M, el groove de Négresses Vertes, un toque de Beat Box balcánico y ecos de klezmer de Europa del Este. A esto se añaden letras en francés y yiddish, un clarinete atronador, un teclado con ritmo, una batería animada y una voz que lo absorbe todo.

BEKAR es todo eso.

