Soirée « Groove & terroir » au Bistrot de la Place à Senlis – Senlis, 22 mai 2025 18:30, Senlis.

Oise

Soirée « Groove & terroir » au Bistrot de la Place à Senlis 4 Place Notre-Dame Senlis Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22 18:30:00

fin : 2025-05-22 22:30:00

Date(s) :

2025-05-22

Le Bistrot de la Place à Senlis vous donner rendez-vous pour une soirée spéciale « groove & terroir » !

Au pied de la Cathédrale, vous êtes attendus pour à un moment musical et gourmand à la fois…

-OLMA aux platines pour une ambiance « house music » envoûtante

-Une dégustation de vins du vignoble Vadé, pour trinquer entre amis

-Des planches à partager pour accompagner le tout

Ça vous tente ? Alors réservez vite votre table ! .

4 Place Notre-Dame

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 71 41 30 contact@bistrotdelaplace-senlis.fr

English :

The Bistrot de la Place in Senlis invites you to a special « groove & terroir » evening!

At the foot of the Cathedral, you’re invited to join us for a musical and gourmet evening…

German :

Das Bistrot de la Place in Senlis lädt Sie zu einem besonderen Abend mit « Groove & Terroir » ein!

Am Fuße der Kathedrale werden Sie zu einem musikalischen und zugleich kulinarischen Moment erwartet…

Italiano :

Il Bistrot de la Place di Senlis vi invita a una serata speciale « groove & terroir »!

Ai piedi della Cattedrale, vi aspetta una serata musicale e gastronomica…

Espanol :

El Bistrot de la Place de Senlis le invita a una velada especial « groove & terroir »

A los pies de la catedral, le espera una velada musical y gastronómica…

