Soirée gros son La Coconnerie Aurel

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Une soirée, 2 concerts rock et un DJ set!

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lacoconnerie@gmail.com

English :

An evening of 2 rock concerts and a DJ set!

German :

Ein Abend, zwei Rockkonzerte und ein DJ-Set!

Italiano :

Una serata con 2 concerti rock e un DJ set!

Espanol :

Una velada con 2 conciertos de rock y un DJ set

L’événement Soirée gros son Aurel a été mis à jour le 2025-07-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme