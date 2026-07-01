SOIRÉE GUIGUETTE Saint-Cézert
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Cézert
Informations pratiques
Saint-Cézert
SOIRÉE GUIGUETTE
SALLE DES FÊTES Saint-Cézert Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Nous vous donnons rendez-vous à Saint-Cézert pour une soirée guinguette !
À l’occasion de cette soirée, le Food Truck Les fous de la boche sera présent.
Nous vous attendons nombreux ! .
SALLE DES FÊTES Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr
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English :
We’ll see you in %E0 Saint-C%E9zert for a guinguette evening!
L’événement SOIRÉE GUIGUETTE Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE