Informations pratiques

Saint-Cézert

SOIRÉE GUIGUETTE

SALLE DES FÊTES Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Nous vous donnons rendez-vous à Saint-Cézert pour une soirée guinguette !

À l’occasion de cette soirée, le Food Truck Les fous de la boche sera présent.

Nous vous attendons nombreux ! .

SALLE DES FÊTES Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr

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English :

We’ll see you in %E0 Saint-C%E9zert for a guinguette evening!

L’événement SOIRÉE GUIGUETTE Saint-Cézert a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE