Soirée guingette – Théâtre de Verdure Nyons, 28 juin 2025 18:30, Nyons.

Drôme

Soirée guingette Théâtre de Verdure 96 Promenade de la Digue Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-06-28 18:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Ambiance festive et rythmes variés ! Musette, Salsa et Bachata, Rock, hits des années 80 à aujourd’hui (DJ A. Peloux)

Buvette et restauration sur place.

Théâtre de Verdure 96 Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 05 40 comitefetesnyons@orange.fr

English :

Festive atmosphere and varied rhythms! Musette, Salsa and Bachata, Rock, hits from the 80s to today (DJ A. Peloux)

Refreshments and catering on site.

German :

Festliche Stimmung und abwechslungsreiche Rhythmen! Musette, Salsa und Bachata, Rock, Hits von den 80er Jahren bis heute (DJ A. Peloux)

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Un’atmosfera festosa e una varietà di ritmi! Musette, Salsa e Bachata, Rock, successi dagli anni ’80 a oggi (DJ A. Peloux)

Rinfreschi e cibo sul posto.

Espanol :

Ambiente festivo y ritmos variados Musette, Salsa y Bachata, Rock, éxitos de los 80 a la actualidad (DJ A. Peloux)

Refrescos y comida in situ.

