SOIRÉE GUINGUETTE À BEAUTEVILLE Place de la Mairie Beauteville
SOIRÉE GUINGUETTE À BEAUTEVILLE Place de la Mairie Beauteville samedi 13 juin 2026.
Beauteville
SOIRÉE GUINGUETTE À BEAUTEVILLE
Place de la Mairie AU COEUR DU VILLAGE Beauteville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Beauteville passe en mode guinguette ! Rendez-vous à 18h pur une soirée gourmande, dansante et musicale !
Au programme
Restauration et buvette sur place, ambiance assurée par PAT des Toulousains.
Foodtruck y’a plus K. .
Place de la Mairie AU COEUR DU VILLAGE Beauteville 31290 Haute-Garonne Occitanie foyerruraldebeauteville@gmail.com
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English :
Beauteville goes guinguette! Join us at 6pm for an evening of food, dance and music!
L’événement SOIRÉE GUINGUETTE À BEAUTEVILLE Beauteville a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE