SOIRÉE GUINGUETTE À BEAUTEVILLE Place de la Mairie Beauteville

Beauteville

SOIRÉE GUINGUETTE À BEAUTEVILLE

Place de la Mairie AU COEUR DU VILLAGE Beauteville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Beauteville passe en mode guinguette ! Rendez-vous à 18h pur une soirée gourmande, dansante et musicale !

Au programme

Restauration et buvette sur place, ambiance assurée par PAT des Toulousains.

Foodtruck y’a plus K. .

Place de la Mairie AU COEUR DU VILLAGE Beauteville 31290 Haute-Garonne Occitanie foyerruraldebeauteville@gmail.com

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English :

Beauteville goes guinguette! Join us at 6pm for an evening of food, dance and music!

L’événement SOIRÉE GUINGUETTE À BEAUTEVILLE Beauteville a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE