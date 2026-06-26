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AGENDA · Chaumont-en-Vexin

Soirée guinguette à Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin

lundi 13 juillet 2026 · Chaumont-en-Vexin

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
Place du Vieux Marchée
Ville
60240 Chaumont-en-Vexin
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Chaumont-en-Vexin

Soirée guinguette à Chaumont-en-Vexin

Place du Vieux Marchée Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Soirée guinguette
– Buvette
– Concert avec l’Orchestre Concorde

Début à 18h30.
21h15 Rassemblement au Bailliage pour le défilé aux lampions
Soirée guinguette
– Buvette
– Concert avec l’Orchestre Concorde

Début à 18h30.
21h15 Rassemblement au Bailliage pour le défilé aux lampions   .

Place du Vieux Marchée Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 00 46 

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English :

Open-Air Dance Party:
– Refreshment stand
– Concert featuring the Concorde Orchestra

Starts at 6:30 p.m.
9:15 p.m.: Meet at the Bailliage for the lantern parade

L’événement Soirée guinguette à Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

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