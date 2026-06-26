Soirée guinguette à Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin
lundi 13 juillet 2026 · Chaumont-en-Vexin
Informations pratiques
Chaumont-en-Vexin
Soirée guinguette à Chaumont-en-Vexin
Place du Vieux Marchée Chaumont-en-Vexin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Soirée guinguette
– Buvette
– Concert avec l’Orchestre Concorde
Début à 18h30.
21h15 Rassemblement au Bailliage pour le défilé aux lampions
Soirée guinguette
– Buvette
– Concert avec l’Orchestre Concorde
Début à 18h30.
21h15 Rassemblement au Bailliage pour le défilé aux lampions .
Place du Vieux Marchée Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 00 46
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English :
Open-Air Dance Party:
– Refreshment stand
– Concert featuring the Concorde Orchestra
Starts at 6:30 p.m.
9:15 p.m.: Meet at the Bailliage for the lantern parade
L’événement Soirée guinguette à Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre
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