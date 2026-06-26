Informations pratiques

Chaumont-en-Vexin

Soirée guinguette à Chaumont-en-Vexin

Place du Vieux Marchée Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée guinguette

– Buvette

– Concert avec l’Orchestre Concorde

Début à 18h30.

21h15 Rassemblement au Bailliage pour le défilé aux lampions

Soirée guinguette

– Buvette

– Concert avec l’Orchestre Concorde

Début à 18h30.

21h15 Rassemblement au Bailliage pour le défilé aux lampions .

Place du Vieux Marchée Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 00 46

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English :

Open-Air Dance Party:

– Refreshment stand

– Concert featuring the Concorde Orchestra

Starts at 6:30 p.m.

9:15 p.m.: Meet at the Bailliage for the lantern parade

L’événement Soirée guinguette à Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre