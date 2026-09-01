Soirée guinguette à Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac

Informations pratiques

Saint-Paul-Flaugnac

Soirée guinguette à Saint-Paul-de-Loubressac

Saint-Paul-de-Loubressac Place du marronnier Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Venez partager une belle soirée conviviale et festive avec Clarisaxevents

Venez partager une belle soirée conviviale et festive avec Clarisaxevents. Foodtruck et buvette seront sur place. En cas de pluie, la soirée se repliera dans la salle des fêtes de Saint-Paul-de-Loubressac

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Saint-Paul-de-Loubressac Place du marronnier Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie comitefetestpaul@gmail.com

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English :

Come join us for a wonderful, friendly, and festive evening with Clarisaxevents

L’événement Soirée guinguette à Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot