Soirée Guinguette à Saint-Projet Saint-Projet

Salle des Fêtes Saint-Projet Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-03-07 18:30:00
2026-03-07
Pour bien commencer l'année, venez festoyer à la soirée guinguette avec Lionel et Patrice pour vous faire danser ''Années 80''!
Salle des Fêtes Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 93 20
To get the year off to a good start, come and feast at the guinguette evening with Lionel and Patrice to get you dancing ''80s''!
