SOIRÉE GUINGUETTE – Agonès 21 juin 2025 07:00

Hérault

SOIRÉE GUINGUETTE Route départementale 108 Montplaisir Agonès Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-08-14

2025-06-21

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Tous les jeudis soir cet été chez Canoë Montana, venez profitez de nos soirées guinguettes avec animations musicales DJ, Soul, Jazz, Piano bar, Gipsy … accompagnées des nos foodtrucks !

Musique, foodtrucks aux saveurs portugaises ou canadiennes, cuisine du sud, bar et cocktail Playa del gringo et plus des activités gel blaster, archery avec tir&tag …

Place assises limitées, pensez à réserver ! .

Route départementale 108 Montplaisir

Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 36 76 canoe.montana@gmail.com

English :

Every Thursday evening this summer at Canoë Montana, come and enjoy our guinguette evenings with musical entertainment: DJ, Soul, Jazz, Piano bar, Gipsy … accompanied by our foodtrucks!

German :

Jeden Donnerstagabend in diesem Sommer bei Canoë Montana können Sie unsere Guinguettes-Abende mit musikalischer Unterhaltung genießen: DJ, Soul, Jazz, Piano-Bar, Gipsy … begleitet von unseren Foodtrucks!

Italiano :

Tutti i giovedì sera di quest’estate a Canoë Montana, venite a godervi le nostre serate guinguette con intrattenimento musicale: DJ, Soul, Jazz, Piano bar, Gipsy… accompagnati dai nostri foodtruck!

Espanol :

Todos los jueves por la noche de este verano en Canoë Montana, venga a disfrutar de nuestras veladas guinguette con animación musical: DJ, Soul, Jazz, Piano bar, Gipsy … ¡acompañados de nuestros foodtrucks!

