Soirée guinguette années 80/90 , Chez les Boulettes Diusse
samedi 25 juillet 2026 · Diusse
Informations pratiques
Diusse
Soirée guinguette années 80/90 , Chez les Boulettes
D13 Diusse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
19h/20h30 repas. Sur réservation avant le 22 juillet.
21h soirée années 80/90 animé par DJ Thierry. .
D13 Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 52 lesboulettes64@gmail.com
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English : Soirée guinguette années 80/90 , Chez les Boulettes
L’événement Soirée guinguette années 80/90 , Chez les Boulettes Diusse a été mis à jour le 2026-07-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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