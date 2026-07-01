Informations pratiques

Diusse

Soirée guinguette années 80/90 , Chez les Boulettes

D13 Diusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

19h/20h30 repas. Sur réservation avant le 22 juillet.

21h soirée années 80/90 animé par DJ Thierry. .

D13 Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 52 lesboulettes64@gmail.com

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English : Soirée guinguette années 80/90 , Chez les Boulettes

L’événement Soirée guinguette années 80/90 , Chez les Boulettes Diusse a été mis à jour le 2026-07-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran