UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Diusse

Soirée guinguette années 80/90 , Chez les Boulettes Diusse

samedi 25 juillet 2026 · Diusse

Soirée guinguette années 80/90 , Chez les Boulettes Diusse

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
D13
Ville
64330 Diusse
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 15 Tarif de base plein tarif

Diusse

Soirée guinguette années 80/90 , Chez les Boulettes

D13 Diusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

19h/20h30 repas. Sur réservation avant le 22 juillet.
21h soirée années 80/90 animé par DJ Thierry.   .

D13 Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 52  lesboulettes64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée guinguette années 80/90 , Chez les Boulettes

L’événement Soirée guinguette années 80/90 , Chez les Boulettes Diusse a été mis à jour le 2026-07-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Diusse (Pyrénées-Atlantiques)