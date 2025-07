Soirée Guinguette au Château du Puy Faure Val de Virvée

Soirée Guinguette au Château du Puy Faure Val de Virvée vendredi 25 juillet 2025.

Soirée Guinguette au Château du Puy Faure

41 Rue de Vieux Puyfaure Val de Virvée Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Soirée Guinguette au Château du Puy-Faure, tous les vendredis soirs de l’été !

Au programme

Dégustations de vins rosé, clairet, rouge et Pet’Nat au verre et nos fameux cocktails en apéritif dans un décor champêtre.

Planches et tapas dans une ambiance détendue et conviviale. .

41 Rue de Vieux Puyfaure Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 58 89 34 22

English : Soirée Guinguette au Château du Puy Faure

German : Soirée Guinguette au Château du Puy Faure

Italiano :

Espanol : Soirée Guinguette au Château du Puy Faure

L’événement Soirée Guinguette au Château du Puy Faure Val de Virvée a été mis à jour le 2025-07-16 par Bourg Cubzaguais Tourisme