Soirée Guinguette au Château du Puy Faure Val de Virvée

41 Rue de Vieux Puyfaure Val de Virvée Gironde

Soirée Guinguette au Château du Puy-Faure, tous les vendredis soirs de l’été !

Au programme

Dégustations de vins rosé, clairet, rouge et Pet’Nat au verre et nos fameux cocktails en apéritif dans un décor champêtre.

Planches et tapas dans une ambiance détendue et conviviale. .

41 Rue de Vieux Puyfaure Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 58 89 34 22

