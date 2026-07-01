Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Lisse

Soirée Guinguette au Château Rol Valentin

2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le vendredi 31 juillet, à partir de 18 h, le Château Rol Valentin métamorphose sa terrasse pour une soirée guinguette placée sous le signe de la convivialité, de la musique et des plaisirs gourmands. À l’occasion des Rendez-Vous de Rol Valentin, chacun pourra partager un moment chaleureux entre amis, en famille ou entre collègues.

Au programme, dégustez les vins du domaine dans une ambiance estivale accompagnés de tapas gourmandes et de délicieuses grillades préparées par Le Grill Gascon. Tout au long de la soirée, laissez-vous porter par les rythmes ensoleillés du concert de Jano Arias, mêlant influences latines et sonorités électro-chill.

L’entrée est entièrement gratuite, alors n’hésitez pas à venir profiter de cette belle soirée au cœur du vignoble. .

2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Guinguette au Château Rol Valentin

L’événement Soirée Guinguette au Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Saint-Emilion