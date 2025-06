Soirée guinguette au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan 24 juillet 2025 19:30

Gers

Soirée guinguette au Domaine Rey

Début : 2025-07-24 19:30:00

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Rejoignez nous pour nos soirées grillades de Porc Noir de Bigorre AOP, où bonne humeur, convivialité et saveurs sont au rendez-vous !

Ce jeudi 24 juillet 2025, à partir de 19h30, nous vous proposons une soirée pleine de vie et de musique avec le groupe Supernanas. Pour l’occasion, nous vous servirons des Burgers de Porc noir de Bigorre.

Une occasion de goûter les spécialités gersoises sous toutes ses formes et à toutes les sauces !

Pour nous rejoindre:

Réserver dès maintenant votre place assise (placé) à table et concert.

Une fois sur place vous choisirez vos consommations sur la carte ci-dessous :

Planche de charcuteries de Porc Noir de bigorre 18€

Grillade de Porc Noir de bigorre AOP et son accompagnement de saison 28€

Plat chaud de Porc Noir de Bigorre AOP, proposé en verrine façon grand-mère 13€

Dessert (crêpes maison, glaces de producteur Givré des près, …) 5€, au choix

Bière en pression à 3€, bière locale en bouteille 3,50€

Apéritif (spritz gascon, floc, Ricard) et Armagnac: de 3€ à 7€, au choix

Vin Rouge, Rosé, Blanc de 10€ à 30€ la bouteille et de 3,50€ à 6€ le verre, au choix

DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade

Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com

English :

Join us for our grilled Porc Noir de Bigorre AOP evenings, where good humour, conviviality and flavour are the order of the day!

This Thursday, July 24, 2025, starting at 7:30pm, we invite you to an evening full of life and music with the band Supernanas. For the occasion, we’ll be serving Bigorre Black Pork Burgers.

An opportunity to sample Gers specialities in all their forms and sauces!

To join us:

Reserve your seat at the table and concert now.

Once you’re there, choose your drinks from the menu below:

Porc Noir de bigorre charcuterie board 18?

Grilled Porc Noir de bigorre AOP with seasonal accompaniments 28?

Hot dish of Porc Noir de Bigorre PDO, served in a « grandma-style » verrine 13?

Dessert (homemade crêpes, Givré des près ice cream, etc.) 5? your choice

Draught beer 3?, local bottled beer 3,50?

Aperitif (spritz gascon, floc, Ricard) and Armagnac: choice of 3? to 7?

Red, Rosé, White wine from 10? to 30? per bottle and from 3.50? to 6? per glass, as you wish

German :

Begleiten Sie uns zu unseren Grillabenden mit Porc Noir de Bigorre AOP, bei denen gute Laune, Geselligkeit und Geschmack im Vordergrund stehen!

An diesem Donnerstag, dem 24. Juli 2025, bieten wir Ihnen ab 19.30 Uhr einen Abend voller Leben und Musik mit der Gruppe Supernanas. Zu diesem Anlass werden wir Ihnen Burger aus schwarzem Bigorre-Schwein servieren.

Eine Gelegenheit, die Spezialitäten des Gers in all seinen Formen und mit allen Saucen zu probieren!

So kommen Sie zu uns:

Reservieren Sie jetzt Ihren Sitzplatz an Tisch und Konzert.

Wenn Sie vor Ort sind, wählen Sie Ihre Getränke von der unten stehenden Karte aus:

Wurstplatte aus schwarzem Bigorre-Schwein 18?

Grillplatte vom Porc Noir de bigorre AOP und saisonale Beilagen 28?

Warmes Gericht vom Porc Noir de Bigorre AOP, im Glas nach Art der « Großmutter » 13?

Dessert (hausgemachte Crêpes, Eis vom Hersteller Givré des près, ?) 5?

Bier vom Fass 3?, lokales Bier in der Flasche 3,50?

Aperitif (Gascogne-Spritz, Floc, Ricard) und Armagnac: 3 bis 7 Euro, nach Wahl

Rot-, Rosé- und Weißwein: 10 bis 30 Euro pro Flasche und 3,50 bis 6 Euro pro Glas

Italiano :

Unitevi a noi per le nostre serate a base di Porc Noir de Bigorre DOP alla griglia, dove il buon umore, la convivialità e il gusto sono all’ordine del giorno!

Questo giovedì 24 luglio 2025, a partire dalle 19.30, vi proponiamo una serata piena di vita e di musica con il gruppo Supernanas. Per l’occasione, serviremo hamburger di maiale nero di Bigorre.

Un’occasione per assaggiare le specialità del Gers in tutte le loro forme e con tutte le loro salse!

Per unirsi a noi:

Prenotate subito il vostro posto a tavola e il concerto.

Una volta lì, potrete scegliere le vostre bevande dal menu sottostante:

Tagliere di salumi Porc Noir de bigorre 18?

Grigliata di Porc Noir de bigorre DOP con accompagnamenti di stagione 28?

Piatto caldo di Porc Noir de Bigorre DOP, servito in una verrina « stile nonna » 13?

Dessert (crêpes fatte in casa, gelato Givré des près, ecc.) 5? a scelta

Birra alla spina 3?, birra locale in bottiglia 3,50?

Aperitivo (spritz guascone, floc, Ricard) e Armagnac: a scelta da 3? a 7?

Vino rosso, rosé e bianco: da 10? a 30? a bottiglia e da 3,50? a 6? a bicchiere, a scelta tra

Espanol :

Acompáñenos en nuestras veladas a la parrilla Porc Noir de Bigorre DOP, donde el buen humor, la convivencia y el sabor están a la orden del día

Este jueves 24 de julio de 2025, a partir de las 19.30 h, le proponemos una velada llena de vida y música con el grupo Supernanas. Para la ocasión, serviremos hamburguesas de cerdo negro Bigorre.

¡Una oportunidad para degustar las especialidades del Gers en todas sus formas y con todas sus salsas!

Para acompañarnos:

Reserve ya su sitio en la mesa y el concierto.

Una vez allí, podrá elegir sus bebidas en el menú siguiente:

Tabla de embutidos Porc Noir de bigorre 18?

Parrillada de Porc Noir de bigorre DOP con acompañamientos de temporada 28?

Plato caliente de Porc Noir de bigorre DOP, servido en verrine « a la abuela » 13?

Postre (crepes caseros, helado Givré des près, etc.) 5? a elegir

Cerveza de barril 3?, cerveza local embotellada 3,50?

Aperitivo (spritz gascón, floc, Ricard) y Armagnac: a elegir de 3? a 7?

Vino tinto, rosado y blanco: de 10? a 30? la botella y de 3,50? a 6? la copa, a elegir

L’événement Soirée guinguette au Domaine Rey Loubersan a été mis à jour le 2025-06-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65