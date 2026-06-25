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AGENDA · Cléron

Soirée Guinguette au Hameau du Fromage Hameau Du Fromage Cléron

vendredi 3 juillet 2026 · Hameau Du Fromage · Cléron

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Hameau Du Fromage
Adresse
20 Zone Artisanale
Ville
25330 Cléron
Département
Doubs
Tarif
29.9 29.9 29.9 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cléron

Soirée Guinguette au Hameau du Fromage

Hameau Du Fromage 20 Zone Artisanale Cléron Doubs

Tarif : 29.9 – 29.9 – 29.9 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Le Hameau Du Fromage organise sa soirée Guinguette (repas dansant), propose leur menu à 29.90€ comprenant buffet d’entrées, plat, buffet de fromages et desserts, le tout animé par l’accordéoniste Guy Prillard. Réservation au 03 81 62 41 51   .

Hameau Du Fromage 20 Zone Artisanale Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 41 51 

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English : Soirée Guinguette au Hameau du Fromage

L’événement Soirée Guinguette au Hameau du Fromage Cléron a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON