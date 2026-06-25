Soirée Guinguette au Hameau du Fromage Hameau Du Fromage Cléron

Informations pratiques

Cléron

Soirée Guinguette au Hameau du Fromage

Hameau Du Fromage 20 Zone Artisanale Cléron Doubs

Tarif : 29.9 – 29.9 – 29.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Le Hameau Du Fromage organise sa soirée Guinguette (repas dansant), propose leur menu à 29.90€ comprenant buffet d’entrées, plat, buffet de fromages et desserts, le tout animé par l’accordéoniste Guy Prillard. Réservation au 03 81 62 41 51 .

Hameau Du Fromage 20 Zone Artisanale Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 41 51

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English : Soirée Guinguette au Hameau du Fromage

L’événement Soirée Guinguette au Hameau du Fromage Cléron a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON