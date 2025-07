SOIREE GUINGUETTE AU MAS DEL CA Sorède

SOIREE GUINGUETTE AU MAS DEL CA Sorède lundi 28 juillet 2025.

SOIREE GUINGUETTE AU MAS DEL CA

avenue de la Vallée Heureuse Sorède Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-28 19:00:00

fin : 2025-07-28 22:00:00

2025-07-28

Soirée Musique du monde et Bossa, animée par « Do Montebello » (Hervé Morisot à la guitare). Planches de fromages et charcuteries locales, ibérique, bellota…

Tarif 30€ hors boissons, sur réservation.

avenue de la Vallée Heureuse Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 80 88 31 29

English :

World music and Bossa evening, hosted by « Do Montebello » (Hervé Morisot on guitar). Plates of local cheeses and charcuterie, Iberian, bellota…

Price 30? excluding drinks, on reservation.

German :

Weltmusik- und Bossa-Abend, musikalisch umrahmt von « Do Montebello » (Hervé Morisot an der Gitarre). Käse- und Wurstplatten aus der Region, Iberico, Bellota…

Preis 30? ohne Getränke, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Una serata di world music e bossa, presentata da « Do Montebello » (Hervé Morisot alla chitarra). Piatti di formaggi e salumi locali, iberici, bellota…

30? bevande escluse, su prenotazione.

Espanol :

Una velada de músicas del mundo y bossa, a cargo de « Do Montebello » (Hervé Morisot a la guitarra). Platos de quesos y embutidos locales, ibéricos, bellota…

30? sin bebidas, reserva obligatoria.

