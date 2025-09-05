Soirée guinguette, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn

Soirée guinguette, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn vendredi 5 septembre 2025.

Soirée guinguette, au moulin de Sabathier

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Vivez une soirée authentique et festive au Moulin de Sabathier !

Au programme visite du moulin, dégustation de planches gourmandes (charcuteries, fromages de producteurs locaux), douceurs maison des meuniers, vins de la Cave de Crouseilles… Le tout au son de l’accordéon de la meunière et d’une batterie entraînante pour une ambiance guinguette 100 % conviviale. Soirée dansante garantie ! .

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

English : Soirée guinguette, au moulin de Sabathier

German : Soirée guinguette, au moulin de Sabathier

Italiano :

Espanol : Soirée guinguette, au moulin de Sabathier

L’événement Soirée guinguette, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2025-08-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran