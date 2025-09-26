Soirée guinguette, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Place à l’ambiance guinguette, dans un cadre bucolique au bord de l’eau. L’ambiance festive, portée par l’accordéon de la meunière et la batterie, invite à la danse.

19h visite du Moulin historique du temps des Seigneurs à nos jours, démonstration de mouture de farine, visite de la digue.

20h repas avec les producteurs du terroir animé par les meuniers à l’accordéon et à la batterie 100 % conviviale. Soirée dansante garantie ! .

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

