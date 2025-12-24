SOIRÉE GUINGUETTE AVEC THONY COUÉ, Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE GUINGUETTE AVEC THONY COUÉ

Le Canotier 7 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2026-01-30 20:00:00

Venez profiter d’une soirée dansante rétro avec l’orchestre Thony COUE.

La danse de salon sera à l’honneur pour cette soirée exceptionnelle.

Ouverture des portes à 19h.

Début de l’après-midi dansant 20h.

Tarif d’entrée 13 €

Information et réservation 02 52 800 075. .

