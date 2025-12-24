SOIRÉE GUINGUETTE AVEC THONY COUÉ, Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
vendredi 30 janvier 2026.
SOIRÉE GUINGUETTE AVEC THONY COUÉ
Le Canotier 7 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-01-30 20:00:00
2026-01-30
Venez profiter d’une soirée dansante rétro avec l’orchestre Thony COUE.
La danse de salon sera à l’honneur pour cette soirée exceptionnelle.
Ouverture des portes à 19h.
Début de l’après-midi dansant 20h.
Tarif d’entrée 13 €
Information et réservation 02 52 800 075. .
Le Canotier 7 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
