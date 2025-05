Soirée guinguette – Bon-Encontre, 28 juin 2025 19:00, Bon-Encontre.

Lot-et-Garonne

Soirée guinguette

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Plongez dans une ambiance guinguette !

Vente de pizzas cuites au four par nos boulangers Bon-Encontrais. Restauration et buvette sur place.

Animation par l’orchestre Cédric Bergounioux.

Look rétro conseillé ! .

Rue de la République

Rue de la République
Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

