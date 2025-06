Soirée Guinguette Quai de Normandie Caen 11 juillet 2025 19:00

Calvados

Soirée Guinguette Quai de Normandie Le Guerveur Evénementiel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-12 01:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Suite au succès de notre première soirée Guinguette l’année dernière, on ne pouvait pas résister à l’envie de remettre ça… et cette année encore, on vous promet une ambiance festive et chaleureuse sur le canal de Caen !

Musique entraînante et bonne humeur seront au rendez-vous pour vous faire danser, chanter et trinquer à l’image des soirées du Guerveur !

Embarquez pour une soirée inoubliable à bord du Guerveur, où l’on oublie le quotidien le temps d’une parenthèse en bonne compagnie

Et côté papilles ? Direction notre nouvelle Guinguette de la Presqu’île, fraîchement ouverte juste en face du bateau, où de savoureuses grillades vous attendent dans une ambiance conviviale et gourmande !

Réservation obligatoire les places sont limitées

Le Guerveur unique comme vous

Quai de Normandie Le Guerveur Evénementiel

Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 75 74 78 44 contact@le-guerveur.com

English : Soirée Guinguette

Following the success of our first Guinguette evening last year, we couldn’t resist the urge to do it again? and this year, we promise you a warm and festive atmosphere on the Caen canal!

Lively music and good spirits will keep you dancing, singing and toasting to the image of the Guerveur evenings!

Embark on an unforgettable evening aboard Le Guerveur, where you can forget everyday life for a moment in good company

And what about your taste buds? Head for our new Guinguette de la Presqu?île, freshly opened just opposite the boat, where tasty grills await you in a friendly, gourmet atmosphere!

Reservations essential places are limited

Le Guerveur unique like you

German : Soirée Guinguette

Nach dem Erfolg unseres ersten Guinguette-Abends im letzten Jahr konnten wir nicht widerstehen, das zu wiederholen… und auch dieses Jahr versprechen wir Ihnen eine festliche und herzliche Atmosphäre auf dem Kanal von Caen!

Mitreißende Musik und gute Laune werden Sie dazu bringen, zu tanzen, zu singen und anzustoßen, ganz wie bei den Abenden des Guerveur!

Kommen Sie an Bord des Guerveur und erleben Sie einen unvergesslichen Abend, an dem man den Alltag für eine kurze Zeit in guter Gesellschaft vergisst

Und was ist mit den Geschmacksnerven? Dort erwarten Sie leckere Grillspezialitäten in einer geselligen und kulinarischen Atmosphäre!

Reservierung erforderlich die Plätze sind begrenzt

Der einzigartige Guerveur wie Sie

Italiano :

Dopo il successo della prima serata Guinguette dell’anno scorso, non potevamo esimerci dal riproporla e quest’anno vi promettiamo un’atmosfera calda e festosa sul canale di Caen!

Musica vivace e buonumore vi faranno ballare, cantare e bere proprio come nelle serate Guerveur!

A bordo del Guerveur vivrete una serata indimenticabile, dove potrete dimenticare per un attimo la vita di tutti i giorni in buona compagnia

E le vostre papille gustative? Recatevi alla nuova Guinguette de la Presqu’île, appena inaugurata di fronte alla nave, dove vi attendono gustose grigliate in un’atmosfera amichevole e gourmet!

Prenotazione obbligatoria i posti sono limitati

Il Guerveur è unico come voi

Espanol :

Tras el éxito de nuestra primera velada Guinguette el año pasado, no hemos podido resistirnos a repetirla… ¡y este año podemos prometerte un ambiente cálido y festivo en el canal de Caen!

La música animada y el buen humor le harán bailar, cantar y beber como en las veladas Guerveur

Embárquese en una velada inolvidable a bordo del Guerveur, donde podrá olvidarse por un momento de la vida cotidiana en buena compañía

¿Y qué hay de sus papilas gustativas? Diríjase a nuestra nueva Guinguette de la Presqu’île, recién inaugurada justo enfrente del barco, donde le esperan sabrosas parrilladas en un ambiente agradable y gourmet

Reserva obligatoria plazas limitadas

Le Guerveur tan único como usted

