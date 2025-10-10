Soirée guinguette concert à la Ferme écofolies La Ferme Ecofolies Sainte-Pazanne

Soirée guinguette concert à la Ferme écofolies La Ferme Ecofolies Sainte-Pazanne vendredi 10 octobre 2025.

Soirée guinguette concert à la Ferme écofolies

La Ferme Ecofolies 23 Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 23:00:00

Date(s) :

2025-10-10

La Ferme Ecofolies vous propose un concert pour célébrer l’arrivée de l’automne… rendez-vous à partir de 19h30

Au programme de cette soirée

à partir de 19h le repas sera servi par Sophie, le menu sera dévoilé quelques jours avant

à partir de 20h Les Matous proposeront leur concert ; avec des reprises et des compositions

concert accompagné de la soirée guinguette venez danser !

Pratique

pour le repas pensez à réserver par mail auprès d’écofolies (indiquer les noms et prénoms de chaque participants)

participation à prix libre au concert

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

La Ferme Ecofolies 23 Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 39 75 12 ecofolies@gmail.com

English :

La Ferme Ecofolies offers you a concert to celebrate the arrival of autumn… rendez-vous from 7:30 p.m

German :

Die Ecofolies-Farm lädt Sie zu einem Konzert ein, um die Ankunft des Herbstes zu feiern… Treffpunkt ab 19:30 Uhr

Italiano :

La Ferme Ecofolies organizza un concerto per celebrare l’arrivo dell’autunno… dalle 19.30

Espanol :

La Ferme Ecofolies organiza un concierto para celebrar la llegada del otoño… a partir de las 19.30 h

L’événement Soirée guinguette concert à la Ferme écofolies Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-10-03 par I_OT Pornic