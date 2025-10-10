Soirée guinguette concert à la Ferme écofolies La Ferme Ecofolies Sainte-Pazanne
La Ferme Ecofolies 23 Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Début : 2025-10-10 19:30:00
fin : 2025-10-10 23:00:00
2025-10-10
La Ferme Ecofolies vous propose un concert pour célébrer l’arrivée de l’automne… rendez-vous à partir de 19h30
Au programme de cette soirée
à partir de 19h le repas sera servi par Sophie, le menu sera dévoilé quelques jours avant
à partir de 20h Les Matous proposeront leur concert ; avec des reprises et des compositions
concert accompagné de la soirée guinguette venez danser !
Pratique
pour le repas pensez à réserver par mail auprès d’écofolies (indiquer les noms et prénoms de chaque participants)
participation à prix libre au concert
La Ferme Ecofolies 23 Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 39 75 12 ecofolies@gmail.com
English :
La Ferme Ecofolies offers you a concert to celebrate the arrival of autumn… rendez-vous from 7:30 p.m
German :
Die Ecofolies-Farm lädt Sie zu einem Konzert ein, um die Ankunft des Herbstes zu feiern… Treffpunkt ab 19:30 Uhr
Italiano :
La Ferme Ecofolies organizza un concerto per celebrare l’arrivo dell’autunno… dalle 19.30
Espanol :
La Ferme Ecofolies organiza un concierto para celebrar la llegada del otoño… a partir de las 19.30 h
