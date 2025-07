Soirée guinguette Courcoué

Soirée guinguette Courcoué vendredi 25 juillet 2025.

Soirée guinguette

Salle des fêtes Rue de l’école Courcoué Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-07-25

Soirée festive et musicale en perspective, avec Cédric de Sono-Dance.

Restauration et buvette sur place.

Salle des fêtes Rue de l’école Courcoué 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 17 67 70 52

English :

A festive, musical evening, including the election of « Mister Guinguette 2024 ».

Catering and refreshments on site.

German :

Ein festlicher und musikalischer Abend steht bevor, unter anderem mit der Wahl des « Mister Guinguette 2024 ».

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Italiano :

Si prospetta una serata festosa e musicale, con l’elezione di « Mister Guinguette 2024 ».

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Se prevé una velada festiva y musical que incluirá la elección de « Mister Guinguette 2024 ».

Catering y refrescos in situ.

