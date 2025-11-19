Soirée Guinguette des Sarmentelles Salle du stade Beaujeu

Soirée Guinguette des Sarmentelles

Salle du stade Lieu dit Chavanne Beaujeu Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Repas Beaujolais vins non compris animation et entrée au bal

Début : Mercredi 2025-11-19

Après avoir flâné dans les rues à la découverte des appellations et avant les 12 coups de minuit, qui annoncent la mise en perce, poursuivez la fête dans une ambiance Guinguette.

English : Guinguette Evening

After having strolled in the streets to discover the appellations and before midnight rings, which means the tap of the barrel, the party is going on with Guinguette evening.

German :

Nachdem Sie durch die Straßen geschlendert sind, um die Appellationen zu entdecken, und bevor die 12 Glocken um Mitternacht schlagen, die das Einschenken ankündigen, setzen Sie das Fest in einer Guinguette-Atmosphäre fort.

Italiano :

Dopo una passeggiata per le strade alla scoperta delle denominazioni e prima dei 12 colpi di mezzanotte, che annunciano la spillatura, continuate la festa in un’atmosfera da Guinguette.

Espanol :

Tras un paseo por las calles para descubrir las denominaciones y antes de las 12 campanadas de medianoche, que anuncian el toque, continúe la fiesta en un ambiente guinguette.

